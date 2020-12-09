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Konya'da sis trafiği olumsuz etkiledi

Konya’da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler ikaz ışıklarını yakarak seyretti.

Konya'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler ikaz ışıklarını yakarak seyretti.


Konya'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği sis, Konya - Aksaray, Ankara ve Antalya Karayollarında etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis öğle saatlerinde etkisini kaybetti. Özellikle karayollarında etkili olan sis nedeniyle araç sürücüleri ikaz ışıklarını yakarak trafikte ilerledi.

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