Konyada Şivlilik Çocuk Bayramı sona erdi

Konyanın asırlık geleneği olan ancak geçtiğimiz yıl Selçuklu Belediyesi tarafından çocukların gönüllerince eğleneceği bir festivale; bu yıl da Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile birlikte Şivlilik Çocuk Bayramına dönüştürülen şivlilik etkinliğine çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğin son gününde de çocuklara vakit ayıran Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı onlarla birlikte aktivitelere katılarak tüm çocukların mutluluklarına ortak oldu. Şivlilik alanına gelen aileler ve çocuklarla sohbet eden Başkan Pekyatırmacı onlarla günün anısına bol bol fotoğraf çekildi. 5 gün boyunca birbirinden farklı etkinlik, müzikal ve söyleşilerle dolu dolu geçen Şivlilik Çocuk Bayramında son günde oldukça yoğun katılımla geçti.

"Çocuklarımızın gönüllerince eğleneceği bir bayramı daha oldu"

5 gün boyunca çocukların gönüllerince eğlendiğini ifade eden ve çocukların mutluluğuyla kendilerinin de mutlu olduklarını söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Dolu dolu bir 5 gün geçirdiniz. İnşallah bundan sonra her yıl şivliliği çocuk bayramı olarak burada Selçuklu Kongre Merkezi'nde hep birlikte kutlayacağız. Bu sene Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu organizasyonu gerçekleştirdik. Geçen yıl biz Selçuklu Belediyesi olarak Şivlilik Çocuk Festivali adı altında yine 5 gün boyunca burada kongre merkezinde çocuklarımızla, aileleriyle birlikte olmuştuk. Bu yıl da Büyükşehir Belediyemizle birlikte daha geniş bir organizasyonla sizlerle birlikte olduk. Üç ayların gelişini, bizim için çok büyük öneme sahip olan, milli, manevi değerlerimize uygun bir şekilde rahmet, bereket, mağfiret ayını en güzel şekilde karşılamanın mutluluğunu, sevincini hep birlikte yaşadık. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle ailelerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarla çocuklarıyla bu denli ilgilendikleri, onlarla alakadar oldukları ve buraya kadar getirdikleri için. Üç aylarımız mübarek olsun. Geçtiğimiz günlerde Regaip Kandili'ni idrak ettik. Hepinizin kandilini tebrik ediyorum. İnşallah Rabbim hepimizi sağlıklı, sıhhatli bir şekilde Ramazan ayına ulaştırsın sonrasında da Ramazan Bayramı'nı inşallah hep birlikte idrak edelim, kutlayalım. Ben tekrar çocuklarımıza buradan sevgilerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyorum. Çocuklar sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim için çok değerlisiniz, sizler için ne yapsak azdır. İnşallah burada da güzel vakitleri geçirip, hediyelerinizi almışsınızdır. Hepinize sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum şeklinde konuştu.

Şivlilik alanını gezen ve etkinliklerin olduğu yerleri tek tek ziyaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı çocuklarla birlikte etkinliklere katılırken onların fotoğraf çekinme taleplerini de geri çevirmedi.