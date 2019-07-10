Konya'da şoför ve vatmanlara yaya önceliği eğitimi verildi

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan otobüs şoförlerine, vatmanlara ve turnike personellerine yaya önceliği bilinci oluşturulması için eğitim veriliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının 2019 yılını Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan etmesinin ardından sürücülerde yaya önceliği bilincinin oluşturulması için çalışmalarına devam ediyor. Bakanlığın “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayaların” sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle bin 20 otobüs şoförü, 220 vatman, turnikede görevli personel ve diğer birimlerde görevli tüm şoför personele yönelik eğitim programı düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Trafik Dairesi Başkanlığına bağlı Sürekli Eğitim Merkezi (SÜMER) koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli eğitim uzmanı trafik polisleri tarafından verilen sözlü ve uygulamalı eğitimlerde, 2918 sayılı trafik kanunları, trafikte yayaların önemi, yaya üstünlüğü ve dikkat edilmesi gerekenler, emniyet kemeri ve trafikte önemi, trafikte cep telefonu kullanımının trafiğe ve kazalara etkisi, sürücülerin dikkat etmesi gereken kurallar, alkolün trafikte etkisi ve zararları, kavşaklar ve dikkat edilmesi gereken kurallar, toplu taşıma sürücülerinin hataları ve dikkat edilmesi gereken kanun ve kurallar hakkında bilgi veriliyor. Eğitimlerde sürücü kaynaklı hatalar ve kazalar, sürücü psikolojisi ve öfke kontrolü, kemer simülatörü, alkol simülatörü, MOBESE kameralarından alınan örnek yaya, taşıt, kamyon ve otobüs kazaları videoları ile katılımcılara anlatılıyor. Büyükşehir Belediyesi, şoför ve vatmanlara halkla ilişkiler, öfke kontrolü gibi konularda da eğitimler vermeye devam edecek.