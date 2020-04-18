İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar boş kaldı

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Konya’da kent meydanları, caddeler ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Konya'da kent meydanları, caddeler ve sokaklar boş kaldı.


Konya'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararına uyulurken, polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Sessizliğe bürünen şehirde kısıtlamadan muaf olanların dışında kimse dışarıya çıkmadı. Nalçacı Caddesi, Zafer Meydanı, Mevlana Caddesi ve Mevlana Meydanı gibi kentin kalabalık yerleri de kısıtlamanın ardından boş kaldı. Kentte görev yapan güvenlik güçleri ise devriye atarak kontroller gerçekleştirdi.


Sokağa çıkma kısıtlaması Konya ve diğer büyükşehirler ile Zonguldak'ta pazar gece saat 00.00'da sona erecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.