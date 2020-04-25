Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında kontroller sürüyor

Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimleri sürüyor. Uygulama noktalarında durdurulan sürücü ve araçtaki yolcuların izin belgeleri kontrol ediliyor. İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Konya'da yüzde 99 kurallara uyulduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı kararıyla korona virüs tedbirleri kapsamında üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması getirilen şehirler arasında yer alan Konya sessizliğe büründü. Hafta başına kadar sürecek kısıtlamada kurallara uyulması için yapılan kontroller devam ediyor. Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehrin 115 farklı noktasında yaptığı kontrollerde durdurulan sürücülerden izin belgesiz dışarı çıkanlara kısıtlamayı ihlal etmekten idari para cezası uygulanıyor.

Havadan da görüntülenen uygulama noktalarını denetleyen Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın personelinden bilgi aldı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Konya'da kurallara yüzde 99 uyulduğunu söyleyerek, "115 uygulama noktamız var. Şehrimizin 7 ana arter güzergahında giriş ve çıkışları tutuyoruz. Toplamda bin 950 civarında personelle şehir merkezinde bu uygulamalara devam ediyoruz. En büyük şansımız Konya halkımız yüzde 99'dan fazla kurallara uyuyor, herhangi bir şekilde dışarı çıkmıyor. Dışarı çıkan ise çok az bir elin parmaklarıyla sayabileceğimiz sayıdaki kişilere ise biz gerekli işlemleri yapıyoruz. Özellikle 65 yaş üstü ve 18 yaş altı olanların daha çok bu kurallara uyduklarını görüyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz kurallara uydukları için. Konya halkı zor günlerde bu şekilde uydukları ve polise yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz" dedi.