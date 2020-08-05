Konya'da sosyal medyada dolaşan hastanelerin dolduğuna yönelik ses kaydına soruşturma

Konya'da son günlerde sosyal medyada dolaşan ve hemşire olduğu edilen bir kişinin, şehirdeki hastanelerde korona virüslü hastalardan dolayı yer kalmadığının ve hükümetin vaka sayılarını farklı şekillerde gösterdiğini açıklayan ses kaydına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Konya'da son günlerde iddiaya göre bir hemşire tarafından paylaşılan ses kaydı tartışmalara neden oldu. Korona virüslü hastaneler nedeniyle hastanelerde yer kalmadığına yönelik ifadelerin yer aldığı ses kaydında, hastanelerin yataklı bölümlerinde ve yoğun bakımlarında yer kalmadığı yer aldı. Hükümetin vaka sayılarını farklı şekillerde gösterdiği iddia edilen ses kaydında, yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların da acil servislerin arka bölümlerinde yatırılmak zorunda kalarak tedavi edilmeye çalışıldığını ve hafif hastalarında ayakta tedavi edildikten sonra evlerine geri gönderildiği öne sürüldü. Ses kaydındaki kişinin son günlerde anormal bir şekilde hastanelere vaka gelişlerinin yaşandığını belirterek, sorumsuz vatandaşlara kendisinin ve bazı meslektaşlarının haklarını helal etmediğini söylediği de yer alıyor. Tedbir almayan vatandaşlara hakaretlerin de yer aldığı sek kaydının kim tarafından paylaşıldığı merak konusu oldu.

Hasta kabulüne başlayan Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunan Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, sosyal medyada dolaşan ses kaydına ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi. Ses kaydında belirtildiği gibi bir durumun olmadığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Koç, yeni açılan Şehir Hastanesinde korona virüslü hastaların olmadığını, hastanelerin kendi kendine yettiğini ve herkesin maske ile sosyal mesafeye dikkat ettiği takdirde daha ileriye gitmeden durumun çözüleceğini kaydetti.