Konya'da stepneye zulalı 5 kilo 252 gram uyuşturucu ele geçirildi

Konya'da polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu aracın stepne lastiğine zulalanmış 2 milyon TL değerinde, 5 kilo 252 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kent giriş ve çıkışlarında uygulama noktası oluşturan ekipler ihbar üzerine 2 aracı durdurdu. Ekiplerin hassas burunlu narkotik köpeği ile araçlarda yaptığı aramada, stepne lastiği içerisine zulalanmış 5 parça halinde 5 kilo 252 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Narkotik ekiplerinin ele geçirdiği 5 kilo 252 gram metamfetamin maddesinin bugüne kadar yakalanan en yüksek miktar olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucunun ise piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu anlaşıldı. Hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılan 4 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.