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Konya'da stok yapılan 142 bin adet maske ve eldiven ele geçirildi

Konya’da stok yapan bir kişinin deposuna düzenlenen baskında 142 bin adet maske ve eldiven ele geçirildi.

Konya'da stok yapan bir kişinin deposuna düzenlenen baskında 142 bin adet maske ve eldiven ele geçirildi.


Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını sonrası kent merkezinde bir depoda piyasadan toplanan koruyucu maske ve eldivenlerin bulunduğunu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından depoya baskın düzenlendi. Depoda stok yapılan 142 bin adet koruyucu maske ve eldiven bulundu. Malzemelere el konulurken depodaki bulunan bir kişi gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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