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Konya'da Stres Yönetimi, Odaklanma ve Başarı Hikayeleri konulu konferans

Konya’da lise öğrencilerine ‘Stres yönetimi, Odaklanma ve Başarı Hikayeleri’ konularında eğitim semineri verildi.

Konya'da lise öğrencilerine ‘Stres yönetimi, Odaklanma ve Başarı Hikayeleri' konularında eğitim semineri verildi.


Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu ve Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Palancı tarafından Konya'da 11. sınıf öğrencilerine 'Stres Yönetimi, Odaklanma ve Başarı Hikayeleri' konularında seminer verildi. Özel bir kolejde gerçekleştirilen seminerin öncesinde konuşan Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, “Biz Trabzon'da kurulu bulunan Avrasya Üniversitesi mensuplarıyız. Bir sosyal sorumluluk projesi olmak üzere Türkiye'nin ortaöğretim kurumlarını ziyaret etmek ve onlarla özellikle eğitim alanındaki konularla istişarelerde bulunmakta, seminerler ve konferanslar vermekteyiz. Bu nedenle konunun uzmanı olan bir grup öğretim üyesiyle birlikte güzel Konya'mızı ziyaret ettik ve bize düşen vazifeyi, semineri vermek üzere buradayız” ifadelerini kullandı.


Konferansta Prof. Dr. Bocutoğlu, öğrencileri meslek seçimini iyi yapmaları konusunda uyardı. Öğrencilere başarının sırrını da anlatan Prof. Dr. Bocutoğlu, bu konuda çeşitli tüyolar da verdi.


Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Palancı ise öğrencilerin odaklanma sorunu ve dikkat bozukluğunun ortadan kalkması amacıyla uygulamalı bir eğitim gerçekleştirdi.

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