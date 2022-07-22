Konya'da Şükriye Tutkun'dan konser

Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen festivalde Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun konser verdi. Festivalde düzenlenen çilek yeme yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu.

Hüyük Kırmızı Altın, Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen konser programında Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun sahne aldı. Konser programında sanatçı Oğuz Boran'ın ardından sahneye çıkan Tutkun Hüyüklüler'le buluştu. Şükriye Tutkun'a eserlerini seslendirirken zaman zaman alanı dolduran kalabalık da eşlik etti. Gençler de hareketli parçalarda sahnenin önüne gelerek oynadı. Geleneksel el sanatları stantlarının da açıldığı festivalde Ilgın Halk Dansları Topluluğu da gösteriler sunarken, Türk sineması üzerine söyleşiler gerçekleştirildi.

Festival çerçevesinde çilek yeme yarışması da düzenlendi. İlçede yetiştirilen ve kutular içerisinde önlerine konulan 1 kilo çileği en kısa sürede yiyerek bitirmeyi başaran yarışmacı birinci oldu. Yarışmada birinci olabilmek için ter döken yarışmacılar ilgi çeken görüntüler oluşturdu. Yarışma sonunda 1 kilo çileği 59 saniyede yiyen Suludere Mahallesi'nden Ahmet Cengiz birinci olurken, dereceye giren isimlere ödülleri verildi.