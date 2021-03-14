Konya'da sulama borusu hırsızları yakalandı

Konya'da jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan traktörde tarlalardan çaldıkları sulama borusu ve aparatları ile yakalanan baba ve oğlu gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen baba ve oğlu adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerine Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine Y.A.'nın (35) kullandığı traktörü durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde üzeri branda ile kapalı traktör römorkunda yaklaşık 100 adet sulama borusu ve fıskiyeler olduğu görüldü. Araştırmalarını genişleten jandarma ekipleri Y.A. ve babası M.A.'nın (70) sulama malzemelerini M.Ç.'nin tarlasından çaldığını belirledi. Olayın ardından baba ve oğlu gözaltına alındı. Aynı mahallede ikamet eden şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, 2 bin 555 adet sulama borusu, bin 600 adette sulama aparatı ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler tespiti yapıldıktan sonra sahiplerine teslim edildi. Daha önceden bir suç kaydı olmadığı öğrenilen baba ve oğul jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba-oğul çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.