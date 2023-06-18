Konya'da suyla dolan tarlalardan su tahliye çalışması yapılıyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde etkili olan sağanak, su taşkınlarına neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle su dolan tarlalarda su motorları ile tahliye çalışmaları sürüyor.

Türkiye'nin en az yağış alan yerlerinden olan Karapınar'da 15 gün içerisinde metrekareye 100 kilogram yağış düştü. Karapınar'da son 15 gün içerisinde etkili olan ve aralıklarla süren sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağışlarla birlikte sel, su taşkınları oluşurken, bazı tarlalar suyla doldu. Yağışlar özellikle mısır, pancar ve hububat ekili alanları etkiledi. Çiftçiler, ihtiyacından fazla su ile dolan tarlalardaki suları su motorları ile aktarmaya çalışıyor.