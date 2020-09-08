İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da tahliye kanalında ceset bulundu

Konya’da tahliye kanalında su içerisinde erkek cesedi bulundu.

Konya'da tahliye kanalında su içerisinde erkek cesedi bulundu.


Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Sakyatan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakyatan Mahallesi'nde yol kenarında bulunan tahliye kanalında su içerisinde ceset ihbarı üzerine adrese jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, su içerisinden henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek cesedi çıkarıldı. Ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.