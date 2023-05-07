Konya'da TAMİS yöntemiyle gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Konya'da ilk defa Şehir Hastanesinde yapılmaya başlanan Transanal Minimal İnvaziv Cerrahi (TAMİS) yöntemiyle kesisiz gerçekleştirilen ameliyatla bir hastanın kalın bağırsağındaki tümör çıkartılırken, ameliyattan 1 saat sonra ayağa kalkan hasta sağlığına kavuştu.

Konya'da yaşayan Ömer Dönmez (77), karnında yaşadığı sancı nedeniyle Beyhekim Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerinin ardından kalın bağırsağında tümör tespit edilen Ömer Dönmez, Konya Şehir Hastanesine yönlendirilerek 3 Mayıs Çarşamba günü ameliyata alındı. Ameliyat, Konya'da ilk defa Şehir Hastanesinde yapılmaya başlanan TAMİS yöntemiyle ağrısız ve kesisiz gerçekleştirildi. 20 dakikadan az bir sürede makattan girilerek kesisiz yapılan kanser ameliyatının ardından Ömer Dönmez, 1 saat sonra ayağa kalktı ve sağlığına kavuştu.

“Hastada herhangi bir iz olmadan tümörleri bölgesel çıkarımla tedavi edebiliyoruz”

Ameliyatı gerçekleştiren Konya Şehir Hastanesi Öğretim Görevlisi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersin Turan, “Hastamız bize bir başka merkez hastanemizden tanısı koyulmuş olarak kalın bağırsağın son kısmında bir tümör şikayetiyle yönlendirildi. Bu hastalarda normal prosedürde kolonoskopla çıkarmayı deneriz ama bu tümör biraz geniş saplı türdendi. Çıkarıma çok uygun değildi. Bu tümörler için açık ya da kapalı kalın bağırsak çıkarım ameliyatları yapılıyor. Bizim son dönemlerde kalın bağırsak cerrahisiyle uğraşan kliniklerde, erken evre dediğimiz kalın bağırsağın tüm duvarını tutmayan, daha çok T1 olarak nitelendirdiğimiz tümörlerde ise makattan girilerek hastada herhangi bir iz olmadan özel bir sistemle bu tümörleri sadece bölgesel çıkarımla tedavi edebiliyoruz” dedi.

“Ameliyatımız 20 dakikanın altında sürdü”

Ameliyat öncesi hasta ve yakınıyla böyle bir yöntemden fayda görebileceğini konuştuklarını aktaran Dr. Ersin Turan, “Ameliyat sonrasında çok az bir yan etki olabileceğini ve başarılı olacağını hastamıza anlattık. Hastamız da bize güvendi sağ olsun. Tabii ki devletimizin, Konya Şehir Hastanesinin bu ameliyatı yapabilmemizde çok büyük katkısı var. Hastamızla konuştuktan sonra bu ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyatımız kısa sürdü, 20 dakikanın altında sürdü. Planladığımız şekilde gerçekleşti. Herhangi bir komplikasyon olmadı. Hastamız ameliyatının 1'inci gününde taburcu olmaya hazırdı. Herhangi bir yerinde, vücudunda kapalı yöntem kadar bile bir iz yok, bağırsak çıkarımı yok. Genel durumu gayet iyi. Tam iyilik haliyle taburcu etmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Konya'da Şehir Hastanesinde TAMİS ameliyatının ilk defa uygulandığını vurgulayan Dr. Turan, “Konya'da sık uygulanan bir yöntem de değil. Bu yöntem bu hastanede ve bölgede çok nadir uygulanan bir yöntem. Hastalarımız açısından bilinirliliğinin artırılmasını istiyoruz. Daha fazla hastaya faydalı olmak istiyoruz. Hastamız ve biz yaptığımız işten memnunuz” ifadelerini kullandı.

"1 saat kadar yatakta yattım sonra kalktım lavaboya gittim"

Karnında bir sancı olduğunu ve bu sancının sırtına vurması şikayetiyle başvurduğunu anlatan Ömer Dönmez, “Buraya geldim, tetkiklerimi yaptılar. Kalın bağırsağımda tümör olduğunu tespit ettiler. Sağ olsun hocam da bana ameliyat için gün verdi. Ameliyatın nasıl olduğunu inanın bilemedim. Hatta ‘hani beni ameliyat edeceklerdi' dedim. Bana güldüler, ‘ameliyat oldun sen' dediler. Daha sonra odaya aldılar beni. 1 saat kadar yatakta yattım, sonra kalktım lavaboya gittim. Ne ağrı ne de sızı görmedim. Hala da ağrım yok. Kendimi çok iyi hissediyorum, şu anda yaya olarak istediğim yere giderim. Ameliyattan önce rahat gezip dolaşamıyordum, şimdi iyiyim” diye konuştu.