Konya'da tarım arazilerinde su baskını

Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle bazı yerlerde tarım arazileri su altında kaldı.

Seydişehir BSA kanalı taşma tehlikesine karşı Gökhüyük köprüsünden Suğla Barajına giden kapaklar açılarak tahliye edilmeye başlandı. Seydişehir ilçesinde sıcaklığının artılara geçerek yağan yağmur ve lodosla birlikte dağlarda bulunan metrelerce karların erimesi ile Taşağıl, Gölyüzü, Susuz, Çatmakaya 7. kilometresinde bulunan İçeri Kışla mevkiinde de yerleşim yerleri ve tarım arazilerini su bastı. Dün başlayan ve etkisini giderek arttıran sağanak, tarım arazilerinin de sular altında kalmasına neden oldu. Bölgede hayvancılık yapan bazı vatandaşların ahırları ve hayvanları baskından zarar gördü.