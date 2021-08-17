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Konya'da tarlada çıkan yangın korkuttu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde mahallenin yakınlarında bulunan tarlalarda çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde mahallenin yakınlarında bulunan tarlalarda çıkan yangın korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Akçalar Mahallesi'nde mahalle merkezine yaklaşık iki yüz metre mesafedeki buğday hasadı yapılmış tarlalarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken vatandaşlar da yangının büyümesini engellemek amacı ile traktörleri ile tarlayı sürdü. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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