Konya'da tarlalar alev alev yandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde saman balyası taşıyan traktörde çıkan yangının tarlalara sıçraması üzerine ekinlerle birlikte bir traktör ile römork zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'in Sevindik ve Sarıköy mahalleleri arasındaki Ense mevkisindeki asfalt yol üzerinde saman balyası taşıyan seyir halindeki bir traktörde çıkan yangın ardından çevresindeki tarlalara sıçradı. Ekin, balya ve hasat sonrası talaşların da olduğu tarlalara sıçrayan yangına ilk müdahaleyi bölgedeki çiftçiler yaptı. Sulama tankeriyle ilk müdahalenin yapıldığı yangında çiftçiler de traktör pulluklarıyla yangının daha da genişlemesini önlemeye çalıştı. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri ile iş makineleri ve orman arazözleri sevk edildi. Yangın yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alınırken itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları yapıldı.

Sevindik Mahallesi Muhtarı Faruk Güzel, yaklaşık 300 dönüm arazide etkili olan yangında çiftçilere ait bir miktar ekin, balyalar ile talaşın yandığını, bir traktörün ise zarar gördüğünü belirterek, “Balya taşırken çıkan yangında yardımı koşan çiftçilerimiz ile yangının söndürülmesinde emeği geçen katkısı olan itfaiye ekiplerimize ve herkese teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum” dedi.