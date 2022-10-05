Konya'da tartıştığı babasını havalı tabancayla yaraladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından havalı tabancayla vurularak yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beyşehir ilçesi Beytepe Mahallesi 41354 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baba İzzet B. evinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı oğlu O.B. tarafından yanında bulunan havalı tabanca ile vuruldu. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan baba ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Acil serviste müdahale edilen yaralı baba İzzet B.'nin vücuduna 7 saçma isabet ettiği ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis tarafından kısa süre sonra yakalanan oğlu O.B. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.