Konya'da tedbirlere uymayan 338 kişiye işlem

Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve sokağa çıkma yasağına uymayan 338 kişiye işlem yapılırken, 3 iş yeri faaliyetten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde; sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 335 şahsa işlem yapıldı. Denetimlerde 3 umuma açık iş yeri faaliyetten men edilerek, 2 iş yeri sorumlusuna ‘mühür bozma', 1 iş yeri sorumlusuna da ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise 490 gram uyuşturucu madde ile 228 adet uyuşturucu hap yakalandı. 10 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfeğe de el konuldu. Bu suçlarla ilgili 60 kişiye işlem yapılırken, hırsızlık, gasp ve çeşitli suçlardan aranan toplam 218 şahıs yakalandı.