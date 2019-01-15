Konya'da telefon kablolarını çalan 4 zanlı tutuklandı

Konya'da direklerden telefon kablosu keserek çalan 4 şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Meram ilçesi Loras Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki telefon direklerinden bakır kablo kesen zanlıları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Hasanköy Caddesi üzerinde plakasız bir araçtan şüphelenerek dur ihtarında bulundu. Tüm uyarılara rağmen durmayan sürücü kaçmaya başladı. Kovalamacada şüphelilerden birisi aracın arka camını kırarak polis araçlarının üzerine çaldıkları kabloları atmaya başladı ancak araç durduruldu. Bu sırada şahıslardan üçü kaçtı biri ise yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Hasan U.'nun ifadesinde, kaçanların Ahmet Ş., Serkan B. ve Cüneyt E. olduğunu söylediği öğrenildi. Kaçan şüpheliler daha sonra saklandıkları evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin olayda kullandığı araç incelenmek üzere emniyete çekilirken, binlerce lira değerindeki kablolar toplandı. Zanlılar Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.