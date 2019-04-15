İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Konya'da tepeli baykuş tedaviye alındı

Konya’da, yaralı vaziyette bulunan tepeli baykuş koruma altına alındı.

Konya'da, yaralı vaziyette bulunan tepeli baykuş koruma altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesinde bir vatandaş tarafından uçamaz vaziyette tepeli baykuş bulunduğu ihbarı yapılması üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri adrese geldi. Kanadından yaralı olduğu tespit edilen baykuşu alan görevliler, tedavisi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürdü. Yaralı baykuşun tedavisi sonrasında yeniden doğal yaşam sahasına salınacağı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.