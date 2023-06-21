Konya'da ticari taksi takla attı, ölümlü kaza anbean kameraya yansıdı

Konya'da seyir halindeki ticari taksinin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Feci kaza anı ise arkadan gelen sürücü tarafından anbean yansıdı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Konya-Ankara karayolunda meydana geldi. Havaalanı istikametinden merkez yönüne seyir halinde olan 65 yaşındaki Halil Yılmaz idaresindeki 42 TT 222 plakalı ticari taksi, iki kere refüje çıkıp indikten sonra tekrar çıktığı refüjde bulunan ağaca çarpıp savrularak takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Halil Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı başka sürücü tarafından görüntülendi

Öte yandan, kaza anı başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, ticari taksinin iki kere refüje çıktıktan refüje tekrar çıkmasıyla ağaca çarpması ve savrulan otomobilin takla attığı görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.