Konya'da tır devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Konya Adana Karayolu Meke Gölü Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ş. yönetimindeki 42 AAJ 192 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü F.Ş. yaralanırken, kabinde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kabinde sıkışan sürücü F.Ş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.