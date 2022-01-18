Konya'da tır devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Konya Ankara karayolu Kulu ilçesi Katırtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine seyir haline olan Bekir Y. (33) idaresindeki 42 GN 689 plakalı seramik karo yüklü Mercedes marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, tırda yüklü olan seramik karolar ise etrafa dağıldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Bekir Y. ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.