Konya'da tır devrildi, sürücü yaralandı

Konya'da kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Konya Ankara Karayolu Cihanbeyli ilçesi Yeniceoba Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Konya istikametine seyir halinde olan C.D. idaresindeki 42 ALH 162 plakalı Man marka tır, Yeniceoba Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü C.D. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü tırın kabininden çıkarılırken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.