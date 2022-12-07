Konya'da tır ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyon ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Ereğli-Konya karayolunun 10. kilometresi yakınları Hortu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Konya istikametine seyir halinde olan İlyas Tufan idaresindeki 26 LD 777 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İsmail Aylıdere yönetimindeki 42 AHZ 422 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sırasında Konya'dan Ereğli istikametine seyir halinde olan H.Ç. yönetimindeki tır da kaza yapan diğer tırın dorsesine yandan çarptı. Kamyon sürücüsü İsmail Aylıdere ile 26 plakalı tırın sürücüsü İlyas Tufan olay yerinde hayatını kaybetti, kamyonda yolcu olarak bulunan 1 kişi ise yaralandı. Kaza yapan tırın dorsesine çarpan tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kamyon ve tırın kabininde hayatını kaybeden sürücülerin cansız bedenleri araçlardan çıkarıldı. Kamyonda yaralanan yolcu ise ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücülerin cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.