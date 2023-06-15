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Konya'da tır motosiklete çarptı: 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Gaziosmanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö'nün kullandığı 42 L 0207 plakalı tır, H.A. (17) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan motosiklet sürücünün hayati tehlikesinin bulunması üzerine Konya'ya sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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