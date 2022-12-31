İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konya'da tır otomobile çarptı: 2 ölü

Konya’da tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, saat 11.00 sıralarında Konya Aksaray Karayolu'nun 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyir halinde olan Nebi Tüzün idaresindeki 06 BFJ 005 plakalı otomobile karşı yönden gelen ve Akörenkışla köy yoluna dönmek isteyen ve geçiş önceliğine uymayan, sürücüsünün ismi ve plakası alınamayan tır çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Nebi Tüzün ve yolcu olarak bulunan Yaşar Doğan hayatını kaybetti. Tır sürücüsü kazanın ardından aracıyla olay yerinden kaçarak, Konya Aksaray yolu güzergahındaki Kızören Mahallesinde bulunan Jandarma Karakoluna teslim oldu.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.