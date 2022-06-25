Konya'da tır yangını

Konya'nın Akşehir ilçesinde seyir halindeki tırda yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Yunak Karayolu Ortaköy Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan S.K. (52) idaresindeki 48 AHY 843 plakalı tırda yangın çıktı. Yangın tırın dorsesine de sıçrarken, ihbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri olay mahalline sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında tır ve dorse kullanılamaz hale gelirken, dorsede bulunan kamış bağları yandı. Yangının tırın motor kısmında elektrik aksamından çıktığı öğrenilirken, soruşturma başlatıldı.