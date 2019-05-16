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Konya'da tıra çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde tıra çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde tıra çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Karapınar Konya karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Karapınar istikametine seyir halinde olan İsmet D. yönetimindeki 42 ERG 68 plakalı otomobil, aynı yönde gitmekte olan A.G. idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yola devrildi. Kazada otomobil sürücüsü İsmet D. ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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