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Konya'da tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Konya’nın Ereğli ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.


Yangın, Konya Adana Karayolu Ereğli ilçesi Bulgurluk Mahallesi mevkisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Konya'ya gitmekte olan H.B. idaresindeki 31 R 3101 plakalı fındık kömürü ve plastik boru yüklü tırın dorsesi bilinmeyen nedenle alev almaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekip yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.

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