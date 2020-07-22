Konya'da trafik denetiminde minibüsten 26 kişi çıktı

Konya'da polis ekiplerinin trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Denetimlerde 14 yolcu kapasiteli minibüsten 26 kişi çıkarken, kurallara uymayan araçlara cezai işlem uygulandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulamalarına devam ediyor. Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde fazla yolcu taşıyan bir minibüs durduruldu. Polis ekipleri minibüsteki yolcuları sayarken, 14 yolcu kapasiteli minibüste 26 yolcu bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından sürücü hakkında gerekli cezai işlemler uygulandı. Denetimlerde 65 araca muhtelif maddelerden toplam 56 bin 729 TL cezai işlem uygulanırken, 19 motosiklet trafikten men edildi.

Öte yandan, 1 çalıntı motosiklet ve 1 çalıntı otomobil sürücüleri ile birlikte yakalanarak gerekli işlemler yapıldı.