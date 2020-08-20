Konya'da trafik denetimleri sürüyor

Konya'da trafik ekiplerinin denetimlerinde kurallara uymayan bin 664 araç ve sürücüsüne 640 bin 425 lira ceza kesildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, 336 sürücüye hız sınırı ihlali, 138 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, 534 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 99 sürücüye park yasağı, 221 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 336 sürücüye de muhtelif maddelerden olmak üzere toplam bin 664 araç ve sürücüye 640 bin 425 TL cezai işlem uygulandı. Yapılan çalışmalarda 58 araç da trafikten men edildi.