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Konya'da trafik denetimlerinde 264 sürücüye 187 bin lira ceza

Konya’da yapılan trafik denetlemelerinde 264 sürücüye çevreyi rahatsız etmek, sahte plaka takmak ve plaka takmamak maddelerinden 187 bin 195 lira ceza kesildi.

Konya'da yapılan trafik denetlemelerinde 264 sürücüye çevreyi rahatsız etmek, sahte plaka takmak ve plaka takmamak maddelerinden 187 bin 195 lira ceza kesildi.


Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile genelinde denetimlerine devam ediyor. Yapılan denetimlerde 260 sürücüye çevreyi rahatsız etmek, 3 sürücüye sahte plaka takmak ve 1 sürücüye plaka takmama maddelerinden dolayı toplam 187 bin 195 lira para cezası kesildi. Denetimlerde merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Sanayisinde durdurulan sahte plakalı bir otomobilde inceleme yapıldı. Yapılan kontrolde aracın bagajında iki farklı plaka daha bulundu. Bunları da kullandığı değerlendirilen sürücü, hakkında gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine teslim edildi, aracı ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Polis, gerçek plaka sahibine de durumu bildirerek Cumhuriyet Polis Merkezine davet etti. Yapılan denetimlerde 48 araç ise trafikten men edildi.

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