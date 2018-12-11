Konya'da trafik kazası: 1 ölü

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-Adana karayolunun 26. kilometresi Çakmak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Adana istikametine seyir halinde olan İ.Y. (45) idaresindeki 51 KM 391 plakalı kamyonet, karayolundan karşıdan karşıya geçen işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen Murat Özdemir'e (48) çarptı. Kazada Murat Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.