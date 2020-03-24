Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı şahıs yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kulu Makas Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan Kulu istikametine yürüyerek gelmekte olan A.K.'ye (57) Ankara'dan Kulu istikametine kavşaktan dönen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BC 0871 plakalı otomobil çarptı. Kazada A.K. yaralanırken, olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.