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Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 08.50 sıralarında Konya Ankara Karayolu Kulu ilçesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi alınamayan 42 M 3635 plakalı otomobil ile ilçe girişinde karayoluna çıkmakta olan R.Y. yönetimindeki 42 GB 678 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü R.Y. yaralandı. Yaralı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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