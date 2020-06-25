İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi 1109 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.R.I. (61) idaresindeki 42 ZC 455 plakalı motosiklet, sokak içerisinde geri manevra yapan M.A. yönetimindeki 42 ZD 260 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.R.I. yaralandı. Kazayı görenler polis ve ambulansa haber verdi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, çevredeki vatandaşlar yaralıya yardım etmeye çalıştı. Yaralı M.R.I. olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.