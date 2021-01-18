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Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Karapınar ilçesine 11 kilometre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H.Ü. yönetimindeki 42 AFT 500 plakalı tır, aynı yönde seyir halinde olan Y.U. idaresindeki 42 L 8286 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü H.H.Ü. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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