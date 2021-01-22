Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. (18) idaresindeki elektrikli bisiklet ile D.K. yönetimindeki 42 CCZ 32 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü H.A. yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.