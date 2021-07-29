Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.45 sıralarında Kemaliye Mahallesi Eski Ofis Caddesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınamayan 55 ACP 991 plakalı araç ile Y.Ç. idaresindeki 34 EGU 206 plakalı Dacia marka otomobil sokak kavşağında çarpıştı. Kazada sürücü Y.Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.