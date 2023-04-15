Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobilin refüje çarpıp karşı yöne geçerek devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.40 sıralarında Kulu makas kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'den Ankara'ya giden S.D. idaresindeki 33 EH 894 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden karşı yöne geçerek devrildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan A.D. (49) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.