Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Olof Palme Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınamayan 42 GP 001 plakalı tır ile V.A.'nın (16) kullandığı 42 APG 462 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralı buradaki tetkiklerinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.