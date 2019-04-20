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Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Konya-Beyşehir Karayolu'nun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Beyşehir yönüne seyir halinde olan E.G. yönetimindeki 42 CZZ 78 plakalı otomobil, sürücünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tepeliğe çarptı. Kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Ş.D. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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