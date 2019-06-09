Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya'nın Çeltik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çeltik ilçesi Küçükhasan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. (25) idaresindeki 06 AK 3324 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada araçta bulunan sürücü İ.K. ve D.K. (55) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çeltik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan durumunun ağır olduğu belirtilen D.K. Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.