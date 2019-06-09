İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Çeltik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Çeltik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Çeltik ilçesi Küçükhasan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. (25) idaresindeki 06 AK 3324 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada araçta bulunan sürücü İ.K. ve D.K. (55) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çeltik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan durumunun ağır olduğu belirtilen D.K. Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.