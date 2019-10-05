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Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya’da otomobil ile tırın çarpışması sonu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil ile tırın çarpışması sonu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Adana - Aksaray Karayolu üzeri Emirgazi ilçesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Adana istikametine seyir halinde olan İ.T. idaresindeki 68 EC 242 plakalı tır dönmek istediği sırada Ö.Ö. idaresindeki 34 BEJ 259 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ö.Ö. ve otomobilde bulunan M.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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