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Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Bozkır yolu Kesecik Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (34) idaresindeki 06 YA 9345 plakalı Ford marka minibüs Kesecik Mahallesine dönmek istediği sırada R.K. (22) yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkada oturan H.A. (22) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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