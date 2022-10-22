Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Seydişehir Konya Karayolu Karabulak Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 42 TS 761 plakalı otomobil ile F.B. yönetimindeki 06 U 1824 plakalı cip çarpıştı. Kazada cip sürücüsü F.B. ile otomobilde bulunan H.O.D. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.