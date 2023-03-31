Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya'da kontrolden çıkarak şarampole inen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Konya Adana Karayolu Karapınar Ereğli güzergahının 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.U. (46) idaresindeki 42 AIN 860 plakalı Peugeot marka otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole indi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü B.U. (46) ve araçta yolcu olarak bulunan H.A. (32) yaralandı. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.