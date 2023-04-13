Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Seydişehir çevre yolu Ziraat Odası hizmet binası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 42 AEN 275 plakalı otomobil önünde seyir halinde olan Ö.K.'nin kullandığı traktöre, ardından da Ö.B. yönetimindeki 10 AGJ 404 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu traktör devrilerek yol üzerinde yan yatarken, sürücülerden H.B. ile Ö.K. ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.